С декабря 2020 года тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии может увеличиться на 30% – до 312,76 грн/МВт-ч.

Соответствующий проект постановления принят 7 октября на заседании Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Комиссия ждет предложений по тарифу от участников рынка электроэнергии для окончательного принятия решения.

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Рост тарифов на передачу электроэнергии

Еще в июле НКРЭКУ согласовала повышение цен на передачу электроэнергии в полтора раза, что означает для бизнеса миллиарды гривен дополнительных расходов.

При этом Укрэнерго просило увеличить этот тариф вдвое, чтобы покрыть 20 млрд грн долга перед зеленой генерацией.

Так называемую зеленую энергию государство вынуждено выкупать у частных производителей по 4,5 грн за киловатт. Это самый высокий тариф в Европе.