З грудня 2020 року тариф Укренерго на передачу електроенергії може збільшитися на 30% – до 312,76 грн/МВт-год.

Відповідний проект постанови ухвалено 7 жовтня на засіданні Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Комісія чекає пропозицій по тарифу від учасників ринку електроенергії для остаточного ухвалення рішення.

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Зростання тарифів на передачу електроенергії

Ще у липні НКРЕКП погодила підвищення цін на передачу електроенергії в півтора рази, що означає для бізнесу мільярди гривень додаткових витрат.

Водночас Укренерго просило збільшити цей тариф удвічі, щоб покрити 20 млрд грн боргу перед зеленою генерацією.

Так звану зелену енергію держава змушена купувати у приватних виробників по 4,5 грн за кіловат. Це найвищий тариф в Європі.