Выборы мэра Днепра 2020: список кандидатов и биографии

На выборы мэра Днепра городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 17 кандидатов на должность мэра города Днепр.

Выборы в горсовет будут проходить по открытым спискам. Срок полномочий мэра составит пять лет.

Каждая политическая сила выдвинула своих кандидатов на пост мэра Днепра на местных выборах 2020, которые состоятся 25 октября.

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Список кандидатов в мэры Днепра:

Борис Филатов

Действующий мэр Днепра баллотируется от партии Пропозиция. Предварительную победу он одержал в 2015 году, опередив своего оппонента Александра Вилкула.

Фото: Борис Филатов

Был депутатом Верховной Рады VII созыва от партии Укроп. В 2014 году занимал должность заместителя главы Днепропетровской ОГА по гуманитарным вопросам.

До начала своей политической карьеры занимался адвокатской деятельностью, был консультантом в крупных финансово-промышленных компаниях. Также работал на телевидении, а именно вел авторскую программу о расследованиях деятельности политиков.

Александр Вилкул

Вилкул идет на местные выборы 2020 от Блока Украинская перспектива. Он является крупнейшим конкурентом для действующего мэра Днепра.

В 2019 году пришел в парламент VIII созыва от Оппозиционного блока и выдвигал свою кандидатуру на пост президента Украины, однако занял восьмое место. Баллотировался в Верховную Раду IX созыва с Опоблоком, но партия не преодолела проходной барьер.

Фото: Александр Вилкул

С 2010 до 2012 года Вилкул занимал должность главы Днепропетровской ОГА, а до 2014 году работал в Кабмине Азарова — вице-премьер-министром Украины. Народный депутат V-VI созывов от Партии регионов.

К началу своей политической карьеры Александр Вилкул возглавлял предприятия горно-металлургической отрасли — Северный ГОК, Центральный ГОК.

Виталий Жеганский

Кандидат на должность мэра Днепра от партии Голос. Был депутатом Днепровского районного совета, после чего стал его главой. Сейчас он является сопредседателем коалиции общественных организаций Днепровские реформы и руководителем Украинского центра социального партнерства.

С 2008 до 2014 года Жеганский был частным предпринимателем.

Фото: Виталий Жеганский

Имеет два высших образования по специальностям Управление общественным развитием и Менеджмент организаций.

Сергей Рыженко

Сергей Рыженко является кандидатом от партии Слуга народа. В Днепре известен как главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова, имеет звание Заслуженного врача Украины и является доктором медицинских наук.

С 1994 года работал в управлении здравоохранения горсовета Днепра. До 1999 года занимал должность главного врача городской клинической больницы №7. К 2010 году был главным государственным санитарным врачом Днепропетровской области.

Фото: Сергей Рыженко

Также работал на должностях заместителя министра здравоохранения и главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Политическую деятельность начал в 1998 году, став депутатом Днепропетровского горсовета. С 2010 года был депутатом областного совета от Партии регионов, а с 2015 года — от Блока Петра Порошенко Солидарность.

Загид Краснов

Кандидат в мэры Днепра от Гражданской силы. Сейчас является общественным активистом и депутатом городского совета Днепра.

С 2015 года является секретарем горсовета, членом депутатской фракции Гражданская сила, членом комиссии по вопросам этики, материнства и партнерских отношений.

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В 2014 году баллотировался на мажоритарном округе Днепропетровской области от этой же партии. В 2010 году принимал участие в местных выборах в Днепре партии Наша Украина.

Фото: Загид Краснов

В 2007 году создал и возглавил общественную организацию Гражданская сила, которая занимается социальной помощью, ремонтом общественных зон отдыха в Днепре и т. д.

До начала политической деятельности занимался предпринимательством с отраслях недвижимости, альтернативной энергетики.

Татьяна Рычкова

Татьяна Рычкова на выборы мэра Днепра идет от партии Европейская солидарность, кроме того она возглавляет партийный список в городской совет.

Сейчас Рычкова является главой городской партийной организации ЕС, волонтером, военнослужащей ВСУ. Также в 2014 году активно участвовала в боевых действиях на Донбассе и является соучредителем Днепропетровского отделения волонтерской организации Крылья феникса. Занималась сбором средств для военнослужащих 25-й бригады.

Фото: Татьяна Рычкова

В 2014 году начала работать в Министерстве обороны Украины. 2015 году ее назначили на должность помощника министра обороны Степана Полторака и помощника руководителя Генерального штаба Виктора Муженко.

В 2016 году прошла в Верховную Раду VIII созыва на промежуточных выборах по мажоритарному округу №27 в Днепре, работала в составе фракции Блока Петра Порошенко.

Сергей Никитин

Никитин идет на выборы мэра Днепра от Оппозиционной платформы — За жизнь. Сейчас он возглавляет Днепровскую партийную организацию ОПЗЖ, а также эту фракцию в горсовете.

С 2015 года является депутатом VII созыва городского совета и заместителем главы комиссии по вопросам коммунальной собственности и энергосбережения.

Фото: Сергей Никитин

Ранее работал заместителем управления корпоративных прав горсовета. К 2011 году занимал должность заместителя руководителя управления коммунальной собственности, начальника юридического отдела в комитете коммунальной собственности горсовета Днепра.

Олег Василенко

Кандидат на должность мэра Днепра от ВО Свобода. Олег Василенко является бизнесменом, руководителем компании Элит Фарм в Днепре, которая занимается производством и продажей биологически активных добавок.

Фото: Олег Василенко

Также он является почетным консулом Бразилии в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской областях. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду IX созыва от ВО Свобода, но партия не преодолела проходной барьер.

Дмитрий Семеренко

Дмитрий Семеренко на выборы мэра Днепра идет от городской партии Команда Днепра. Он занимается предпринимательством, руководит компанией с кузнечно-прессового производства.

Фото: Дмитрий Семеренко

Также он известный спортсмен-альпинист и марафонец, первый житель Днепра, который покорил Эверест.

Мгер Куюмчан

Куюмчан на должность городского головы Днепра баллотируется от партии Батькивщина. Сейчас он занимает должность заместителя главы Днепровского областного совета.

В 2014 году Мгер Куюмчан брал участие в парламентских выборах по мажоритарному округу, однако проиграл.

Фото: Мгер Куюмчан

С 2014 года, с начала российско-украинской войны, занимается волонтерством, а именно отправляет пищу и обмундирование военным.

Артем Романюков

Артем Романюков баллотируется на пост мэра от партии Демальянс. Он является соучредителем организации Платформа Общественный контроль.

Фото: Артем Романюков

В 2006 году основал бизнес в сфере проектирования, монтажа и обслуживания инженерных сетей, предприятие Клай-мейт. В 2014 году оставил свой бизнес и начал заниматься общественной деятельностью.

Павел Атаманчук

Кандидат на должность мэра Днепра от политической партии Справа. Сейчас работает коммерческим директором в ООО ЧАО-Деталь, которое занимается оптовой торговлей техники и производством ж/д запчастей.

Фото: Павел Атаманчук

Получил высшее образование в Днепропетровском региональном институте госуправления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Татьяна Лампик

Татьяна Лампик баллотируется на местных выборах 2020 на должность мэра Днепра от Партии зеленых. Она является главой местного отделения партии. От этой же партии Лампик баллотировалась в Верховную Раду в 2016 году.

В 2019 году в парламент она пыталась пройти как самовыдвиженка.

Фото: Татьяна Лампик

Лампик основательница Днепровской топливо-энергетической компании и директор предприятия ЕкоЦентрДнипро. В 2014 году женщина основала ОО Общественное взаимодействие.

Игорь Майденко

Игорь Майденко баллотируется на пост мэра Днепра от партии Национальный корпус. Он является врачом, заведующим отделением Днепропетровской областной детской больницы.

В 2019 году шел в Верховную Раду по мажоритарному округу как самовыдвиженец.

Фото: Игорь Майденко

Игорь Майденко является основателем ОО Медицинский Корпус и старшим инструктором ОО Медицинский корпус Днепр.

Михаил Королев

Михаил Королев идет на местные выборы 2020 на должность мэра Днепра как самовыдвиженец.

Он является предпринимателем и руководителем общественной организации Единство Украины.

Фото: Михаил Королев

Евгений Богиня

Евгений Богиня будет баллотироваться на местных выборах 2020 в Днепре как самовыдвиженец. Известно, что он сейчас безработный, проживает в городе Днепр. Также известно, что ему 28 лет.

Елена Сергеева

Елена Сергеева также самовыдвиженка на местных выборах 2020 на должность мэра Днепра. О ней известно, что она родилась в городе Никополь и занимается предпринимательской деятельностью.