Вибори мера Дніпра 2020: список кандидатів та біографії

На вибори мера Дніпра міська територіальна виборча комісія зареєструвала 17 кандидатів на посаду мера міста Дніпро.

Вибори до міськради проходитимуть за відкритими списками. Термін повноважень мера складатиме п’ять років.

Кожна політична сила висунула своїх кандидатів на посаду мера Дніпра на місцевих виборах 2020, які відбудуться 25 жовтня.

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Список кандидатів у мери Дніпра:

Борис Філатов

Чинний мер Дніпра балотується від партії Пропозиція. Попередню перемогу він здобув у 2015 році, випередивши свого опонента Олександра Вілкула.

Фото: Борис Філатов

Був депутатом Верховної Ради VII скликання від партії Укроп. У 2014 році обіймав посаду заступника голови Дніпропетровської ОДА з гуманітарних питань.

До початку своєї політичної кар’єри займався адвокатською діяльністю, був консультантом у великих фінансово-промислових компаніях. Також працював на телебаченні, а саме вів авторську програму про розслідування щодо діяльності політиків.

Олександр Вілкул

Вілкул йде на місцеві вибори 2020 від Блоку Українська перспектива. Він є найбільшим конкурентом для чинного мера Дніпра.

У 2019 році прийшов до парламенту VIII скликання від Опозиційного блоку та висував свою кандидатуру на пост президента України, проте посів восьме місце. Балотувався у Верховну Раду IX скликання з Опоблоком, але партія не подолала прохідний бар’єр.

Фото: Олександр Вілкул

З 2010 до 2012 року Вілкул був на посаді голови Дніпропетровської ОДА, а до 2014 року працював у Кабміні Азарова – віце-прем’єр-міністром України. Народний депутат V-VI скликань від Партії Регіонів.

До початку свої політичної кар’єри Олександр Вілкул очолював підприємства гірничо-металургійної галузі – Північний ГЗК, Центральний ГЗК.

Віталій Жеганський

Кандидат на посаду мера Дніпра від партії Голос. Був депутатом Дніпровської районної ради, після чого став її очільником. Наразі є є співголовою коаліції громадських організацій Дніпровські реформи та керівником Українського центру Соціального партнерства.

З 2008 до 2014 року Жеганський був приватним підприємцем.

Фото: Віталій Жеганський

Має дві вищі освіти за спеціальностями Управління суспільним розвитком та Менеджмент організацій.

Сергій Риженко

Сергій Риженко є кандидатом від партії Слуга народу. У Дніпрі відомий як головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, має звання Заслуженого лікаря України та є доктором медичних наук.

З 1994 року працював в управлінні охорони здоров’я міськради Дніпра. До 1999 року був на посаді головного лікаря міської клінічної лікарні №7. До 2010 року був головним державним санітарним лікарем Дніпропетровської області.

Фото: Сергій Риженко

Також працював на посадах заступника міністра охорони здоров’я та голови Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Політичну діяльність розпочав у 1998 році, ставши депутатом Дніпропетровської міськради. З 2010 року був депутатом обласної ради від Партії Регіонів, а з 2015 року – від Блоку Петра Порошенка Солідарність.

Загід Краснов

Кандидат у мери Дніпра від Громадської сили. Наразі є громадським активістом та депутатом міської ради Дніпра.

З 2015 року є секретарем міськради, членом депутатської фракції Громадська сила, членом комісії з питань етики, материнства та партнерських відносин.

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У 2014 році балотувався на мажоритарному окрузі Дніпропетровської області від цієї ж партії. У 2010 році брав участь у місцевих виборах у Дніпрі від партії Наша Україна.

Фото: Загід Краснов

У 2007 році створив та очолив громадську організацію Громадська сила, яка займається соціальною допомогою, ремонтом громадських зон відпочинку у Дніпрі тощо.

До початку політичної діяльності займався підприємництвом у галузях нерухомості, альтернативної енергетики.

Тетяна Ричкова

Тетяна Ричкова на вибори мера Дніпра йде від партії Європейська солідарність, окрім того вона очолює партійний список до міської ради.

Наразі Ричкова є главою міської партійної організації ЄС, волонтером, військовослужбовцем ЗСУ. Також у 2014 році брала активну участь у бойових діях на Донбасі та є співзасновником Дніпропетровського відділення волонтерської організації Крила фенікса. Займалася збором коштів для військовослужбовців 25-ї бригади.

Фото: Тетяна Ричкова

У 2014 році розпочала працювати у Міністерстві оборони України. 2015 року її призначили на посаду помічника міністра оборони Степана Полторака та помічника керівника Генерального штабу Віктора Муженко.

2016 року пройшла до Верховної Ради VIII скликання на проміжних виборах по мажоритарному округу №27 у Дніпрі, працювала у складі фракції Блока Петра Порошенка.

Сергій Нікітін

Нікітін йде на вибори мера Дніпра від Опозиційної платформи – За життя. Наразі він очолює Дніпровську партійну організацію ОПЗЖ, а також цю фракцію у міськраді.

З 2015 року є депутатом VII скликання міської ради та заступником голови комісії з питань комунальної власності та енергозбереження.

Фото: Сергій Нікітін

Раніше працював заступником управління корпоративних прав міськради. До 2011 року був на посаді заступника керівника управління комунальної власності, начальника юридичного відділу у комітеті комунальної власності міськради Дніпра.

Олег Василенко

Кандидат на посаду мера Дніпра від ВО Свобода. Олег Василенко є бізнесменом, керівником компанії Еліт Фарм у Дніпрі, яка займається виробництвом та продажем біологічно активних добавок.

Фото: Олег Василенко

Також він є почесним консулом Бразилії у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській областях. У 2019 році балотувався до Верховної Ради IX скликання від Всеукраїнське об’єднання Свобода, але партія не подолала прохідного бар’єру.

Дмитро Семеренко

Дмитро Семеренко на вибори мера Дніпра йде від міської партії Команда Дніпра. Він займається підприємництвом, керує компанією з ковальсько-пресового виробництва.

Фото: Дмитро Семеренко

Також він відомий спортсмен-альпініст та марафонець, перший мешканець Дніпра, який підкорив Еверест.

Мгер Куюмчан

Куюмчан на посаду міського голови Дніпра балотується від партії Батьківщина. Наразі він обіймає посаду заступника голови Дніпровської обласної ради.

У 2014 році Мгер Куюмчан брав у часть у парламентських виборах у мажоритарному окрузі, однак програв.

Фото: Мгер Куюмчан

З 2014 року, від початку російсько-української війни, займається волонтерством, а саме відправляє їжу та обмундирування військовим.

Артем Романюков

Артем Романюков балотується на посаду мера від партії Демальянс. Він є співзасновником організації Платформа Громадський Контроль.

Фото: Артем Романюков

У 2006 році заснував бізнес у сфері проектування, монтажу та обслуговування інженерних мереж, підприємство Клай-мейт. У 2014 році залишив свій бізнес та розпочав займатись громадською діяльністю.

Павло Атаманчук

Кандидат на посаду мера Дніпра від політичної партії Справа. Наразі працює комерційним директором у ТОВ ПРАТ-Деталь, яке займається оптовою торгівлею техніки та виробництвом ж/д запчастин.

Фото: Павло Атаманчук

Здобув вищу освіту у Дніпропетровському регіональному інституті держуправління Національної академії державного управління при президенті України.

Тетяна Лампіка

Тетяна Лампіка балотується на місцевих виборах 2020 на посаду мера Дніпра від Партії зелених. Вона є головою місцевого осередку партії. Від цієї ж партії Лампіка балотувалась до Верховної Ради у 2016 році.

У 2019 році до парламенту вона намагалась пройти як самовисуванка.

Фото: Тетяна Лампіка

Лампіка засновниця Дніпровської топливо-енергетичної компанії та директором підприємства ЕкоЦентрДніпро. У 2014 році жінка заснувала ГО Громадська взаємодія.

Ігор Майденко

Ігор Майденко балотується на посаду мера Дніпра від партії Національний корпус. Він є лікарем, завідувачем відділення Дніпропетровської обласної дитячої лікарні.

2019 році йшов до Верховної Ради за мажоритарним округом як самовисуванець.

Фото: Ігор Майденко

Ігор Майденко є засновником ГО Медичний Корпус та старшим інструктором ГО Медичний корпус Дніпро.

Михайло Корольов

Михайло Корольов йде на місцеві вибори 2020 на посаду мера Дніпра як самовисуванець.

Він є підприємцем та керівником громадської організації Єдність України.

Фото: Михайло Корольов

Євген Богиня

Євген Богиня балотуватиметься на місцевих виборах 2020 у Дніпрі як самовисуванець. Відомо, що він наразі безробітний, проживає у місті Дніпро. Також відомо, що йому 28 років.

Олена Сергеєва

Олена Сергеєва також є самовисуванкою на місцевих виборах 2020 на посаду мера Дніпра. Про неї відомо, що вона народилась у місті Нікополь та займається підприємницькою діяльністю.