Работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось ликвидировать все пожары в Луганской области.

Однако пожарные останутся дежурить на территории в течение 8-9 октября.

Специалисты определили, что огонь охватил более 20 тыс. га площади.











Спасатели ликвидировали все пожары на Луганщине / 3 фотографии

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Во время ликвидации были эвакуированы 150 человек, 11 человек умерли, 19 пострадали.

Усилия спасателей были сосредоточены на недопуск огня к населенным пунктам, артиллерийскому складу и газораспределительной станции, которые находятся рядом.

Пожары в Луганской области

30 сентября на территории Луганской области возникли масштабные пожары. Огонь вспыхнул в лесах и начал быстро распространяться благодаря ветру.

К тушению привлекли военных и авиацию.

Полиция нашла четыре источника пожаров, один из которых — замыкание высоковольтных электросетей. Еще одной версией является неосторожное обращение с огнем.