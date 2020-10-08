PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Спасатели ликвидировали все пожары на Луганщине

Работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось ликвидировать все пожары в Луганской области.

Однако пожарные останутся дежурить на территории в течение 8-9 октября.

Специалисты определили, что огонь охватил более 20 тыс. га площади.

  • пожежі в Луганській області
  • пожежі в Луганській області
  • пожежі в Луганській області
  • пожежі в Луганській області
  • пожежі в Луганській області
  • пожежі в Луганській області
Спасатели ликвидировали все пожары на Луганщине / 3 фотографии

Читайте: От 200 тыс. грн: Шмыгаль назвал суммы компенсаций жертвам пожаров в Луганской области

Во время ликвидации были эвакуированы 150 человек, 11 человек умерли, 19 пострадали.

Усилия спасателей были сосредоточены на недопуск огня к населенным пунктам, артиллерийскому складу и газораспределительной станции, которые находятся рядом.

Пожары в Луганской области

30 сентября на территории Луганской области возникли масштабные пожары. Огонь вспыхнул в лесах и начал быстро распространяться благодаря ветру.

К тушению привлекли военных и авиацию.

Полиция нашла четыре источника пожаров, один из которых — замыкание высоковольтных электросетей. Еще одной версией является неосторожное обращение с огнем.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка