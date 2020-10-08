Спасатели ликвидировали все пожары на Луганщине

Работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось ликвидировать все пожары в Луганской области.
Однако пожарные останутся дежурить на территории в течение 8-9 октября.
Специалисты определили, что огонь охватил более 20 тыс. га площади.
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Во время ликвидации были эвакуированы 150 человек, 11 человек умерли, 19 пострадали.
Усилия спасателей были сосредоточены на недопуск огня к населенным пунктам, артиллерийскому складу и газораспределительной станции, которые находятся рядом.
Пожары в Луганской области
30 сентября на территории Луганской области возникли масштабные пожары. Огонь вспыхнул в лесах и начал быстро распространяться благодаря ветру.
К тушению привлекли военных и авиацию.
Полиция нашла четыре источника пожаров, один из которых — замыкание высоковольтных электросетей. Еще одной версией является неосторожное обращение с огнем.