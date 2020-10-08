Працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій вдалося ліквідувати усі пожежі у Луганській області.

Проте пожежники залишаться чергувати на території протягом 8-9 жовтня.

Спеціалісти визначили, що вогонь охопив понад 20 тис. га площі.











Рятувальники ліквідували усі пожежі на Луганщині / 3 фотографии

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Під час ліквідації було евакуйовано 150 осіб, 11 людей померли, 19 постраждали.

Зусилля рятувальників були зосереджені на недопущення вогню до населених пунктів, артилерійського складу та газорозподільчої станції, що знаходяться поруч.

Пожежі на Луганщині

30 вересня на території Луганської області виникли масштабні пожежі. Вогонь спалахнув у лісах і почав швидко поширюватися завдяки вітру.

До гасіння долучили військових та авіацію.

Поліція знайшла чотири джерела пожеж, одне з яких – замикання високовольтних електромереж. Ще однією версією є необережне поводження з вогнем.