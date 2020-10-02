Пострадавшие во время пожаров в Луганской области получат выплаты за полностью утраченное жилье в размере 300 тыс. грн, семьи погибших — 200 тыс. грн, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, 50 тыс. грн выделят для капитального ремонта в частично разрушенных домах, а 20 тыс. — для возмещения потерь.

— И в прошлый раз, и в этот стратегия государства остается аналогичной. Средства из резервного фонда выделят, когда будет возможность посчитать убытки, — отметил премьер-министр.

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Пожары в Луганской области начались 30 сентября. По предварительной информации, ориентировочная площадь, которую охватил огонь, составляет более 19 тыс. га.

По состоянию на утро 2 октября в ГСЧС сообщили о девяти погибших и 17 госпитализированных.

Сейчас в Офисе генпрокурора рассматривают четыре версии возникновения масштабных пожаров на Луганщине. Это, в частности, обстрелы боевиков из оккупированных территорий, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса из-за погоды, неосторожное обращение с огнем.