За сентябрь 2020 года премьер-министру Денису Шмыгалю начислили заработную плату в размере 55 809 грн.

Согласно документу, который получили Факты ICTV от Кабинета министров, должностной оклад руководителя правительства составил 45 024 грн, зарплата во время командировки — 10 005 грн, а перерасчет в связи с превышением максимального размера заработной платы составлял 780 грн.

После вычета налогов Шмыгаль получил зарплату в размере 44 927 грн. По сравнению с августом 2020 года глава правительства заработал на 6 907 грн больше.

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Также по сравнению с августом выросла фактическая зарплата министра Кабинета министров Олега Немчинова, а вот у вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Михаила Федорова немного уменьшилась.

Согласно ответу Кабмина, в правительстве получили такую ​​фактическую зарплату:

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина — 44 927 грн;

вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров — 44 927 грн;

вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников — 44 927 грн;

министр Кабинета министров Олег Немчинов — 44 927 грн.







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Все выплаты министрам осуществляются за счет бюджетных средств, предусмотренных министерствам.

В целом зарплата вышеупомянутым чиновникам выросла почти на 7 тыс. грн, а налоги от нее превысили 10 тыс. грн.

Сокращение зарплаты чиновников

13 апреля 2020 года народные депутаты поддержали проект закона №3279-д, которым ограничивается размер заработной платы чиновникам, депутатам, судьям, прокурорам, руководителям государственных компаний.

Документ поддержали 249 народных депутатов. Благодаря этому с апреля и до завершения карантина соответствующие зарплаты не могут превышать 47,2 тыс. грн.

В то же время, под соответствующее ограничение не попадает пособие по временной нетрудоспособности, пособие на оздоровление, решение социально-бытовых вопросов, оплата ежегодного отпуска.