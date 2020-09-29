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Факты / Украина / Политика

Из-за зарплаты Вакарчука: между Голосом и Слугой народа в Раде возник спор

Во время пленарного заседания Верховной Рады народные депутаты из фракции Голос заявили, что его нужно закрывать, поскольку парламент не принял ни одного закона.

В ответ на это народный депутат от Слуги народа Максим Бужанский заявил, что решения не принимаются, поскольку Святослав Вакарчук не ходит на пленарные заседания, но получает зарплату народного депутата.

Со своей стороны, председатель фракции Голос Сергей Рахманин объяснил, что Святослав Вачарчук сложил свои полномочия в соответствии с решением съезда. Он также заверил, что Вакарчук не получает любое денежное вознаграждение — депутатские или заработную плату от Верховной Рады.

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26 июня Святослава Вакарчука лишили мандата депутата на съезде партии Голос. После прекращения депутатских полномочий он остается членом партии, но не является народным депутатом.

В парламенте Святослава Вакарчука заменила Алина Свидерская, которая баллотировалась на внеочередных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии Голос.

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