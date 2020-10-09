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Факты / Украина

Балуха отключили от аппарата ИВЛ, он начал говорить

О состоянии бывшего узника Владимира Балуха сообщила нардеп от Европейской солидарности Ирина Геращенко.

По ее словам, Балух в сознании, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Он начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит.

— Нужно время, это последствия тяжелой травмы. Если будет дальнейший прогресс, Володю переведут наконец из реанимации, — добавила Геращенко.

Владимира Балуха отключили от аппарата ИВЛ

Избиение Владимира Балуха

В сентябре Владимира Балуха избили в Киеве на Гидропарке. Из-за словесного конфликта неизвестный ударил Балуха в голову с ноги. Из-за тяжелой травмы Балуха прооперировали.

Нападавшим оказался 32-летний киевлянин, его задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права на залог.

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