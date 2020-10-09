Володимира Балуха відключили від апарату ШВЛ

Про стан колишнього в’язня Володимира Балуха повідомила нардеп від Європейської солідарності Ірина Геращенко.

За її словами, Балух у свідомості, його відключили від апарату штучної вентиляції легень. Він почав говорити, але ще дезорієнтований, нічого не пам’ятає.

– Потрібен час, це наслідки важкої травми. Якщо буде подальший прогрес, Володю переведуть нарешті з реанімації, – додала Геращенко.

Побиття Володимира Балуха

У вересні Володимира Балуха побили в Києві на Гідропарку. Через словесний конфлікт невідомий вдарив Балуха в голову з ноги. Через тяжку травму Балуха прооперували.

Нападником виявився 32-річний киянин, його затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без права на заставу.