PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Балуха відключили від апарату ШВЛ, він почав говорити

Про стан колишнього в’язня Володимира Балуха повідомила нардеп від Європейської солідарності Ірина Геращенко.

За її словами, Балух у свідомості, його відключили від апарату штучної вентиляції легень. Він почав говорити, але ще дезорієнтований, нічого не пам’ятає.

– Потрібен час, це наслідки важкої травми. Якщо буде подальший прогрес, Володю переведуть нарешті з реанімації, – додала Геращенко.

Володимира Балуха відключили від апарату ШВЛ

Побиття Володимира Балуха

У вересні Володимира Балуха побили в Києві на Гідропарку. Через словесний конфлікт невідомий вдарив Балуха в голову з ноги. Через тяжку травму Балуха прооперували.

Нападником виявився 32-річний киянин, його затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без права на заставу.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка