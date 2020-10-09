Переход на летнее и зимнее время в Украине могут отменить — законопроект

Переход на летнее и зимнее время в Украине могут отменить.

Об этом заявил вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Соответствующий законопроект №4201 Об исчислении времени в Украине он зарегистрировал в парламенте.

Текст проекта закона не опубликован на сайте рады, однако Стефанчук поделился, что предлагает закрепить на территории страны единое киевское время и отказаться от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

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Он добавил, что ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное негативно влияет на здоровье людей

— Принятие закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения, — заявил Руслан Стефанчук.

Переход на зимнее время 2020

Переводить часы на зимнее время в Украине будут в 4.00 ночь с 24 на 25 октября, с субботы на воскресенье.

Крутить стрелки часов нужно на час назад. Это означает, что поспать можно будет на час дольше.