Перехід на літній і зимовий час в Україні можуть скасувати – законопроект

Перехід на літній і зимовий час в Україні можуть скасувати.

Про це заявив віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Відповідний законопроект №4201 Про обчислення часу в Україні він зареєстрував у парламенті.

Текст проекту закону не опубліковано на сайті Ради, однак Стефанчук поділився, що пропонує закріпити на території країни єдиний київський час і відмовитися від подальшого сезонного переведення стрілок годинника.

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Він додав, що щорічний перехід на літній час і повернення на поясний негативно впливає на здоров’я людей

– Ухвалення закону забезпечить стабільний природний цикл життєдіяльності людини, сприятиме поліпшенню стану здоров’я і підвищення працездатності населення, – заявив Руслан Стефанчук.

Перехід на зимовий час 2020

Переводити годинники на зимовий час в Україні будуть о 4.00 ночі з 24 на 25 жовтня, з суботи на неділю.

Крутити стрілки годинника потрібно на годину назад. Це означає, що поспати можна буде на годину довше.