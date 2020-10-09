Перехід на літній і зимовий час в Україні можуть скасувати – законопроект

Перехід на літній і зимовий час в Україні можуть скасувати.
Про це заявив віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Відповідний законопроект №4201 Про обчислення часу в Україні він зареєстрував у парламенті.
Текст проекту закону не опубліковано на сайті Ради, однак Стефанчук поділився, що пропонує закріпити на території країни єдиний київський час і відмовитися від подальшого сезонного переведення стрілок годинника.
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Він додав, що щорічний перехід на літній час і повернення на поясний негативно впливає на здоров’я людей
– Ухвалення закону забезпечить стабільний природний цикл життєдіяльності людини, сприятиме поліпшенню стану здоров’я і підвищення працездатності населення, – заявив Руслан Стефанчук.
Сьогодні зареєстрував законопроєкт про «Про обчислення часу в Україні» (реєстр. номер 4201), яким передбачається…
Опубликовано Ruslan Stefanchuk – public page Пятница, 9 октября 2020 г.
Перехід на зимовий час 2020
Переводити годинники на зимовий час в Україні будуть о 4.00 ночі з 24 на 25 жовтня, з суботи на неділю.
Крутити стрілки годинника потрібно на годину назад. Це означає, що поспати можна буде на годину довше.