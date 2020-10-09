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Факти / Україна

Перехід на літній і зимовий час в Україні можуть скасувати – законопроект

Перехід на літній і зимовий час в Україні можуть скасувати.

Про це заявив віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Відповідний законопроект №4201 Про обчислення часу в Україні він зареєстрував у парламенті.

Текст проекту закону не опубліковано на сайті Ради, однак Стефанчук поділився, що пропонує закріпити на території країни єдиний київський час і відмовитися від подальшого сезонного переведення стрілок годинника.

Читайте: Перехід на зимовий час 2020: список країн, що переводять годинники

Він додав, що щорічний перехід на літній час і повернення на поясний негативно впливає на здоров’я людей

– Ухвалення закону забезпечить стабільний природний цикл життєдіяльності людини, сприятиме поліпшенню стану здоров’я і підвищення працездатності населення, – заявив Руслан Стефанчук.

Сьогодні зареєстрував законопроєкт про «Про обчислення часу в Україні» (реєстр. номер 4201), яким передбачається…

Опубликовано Ruslan Stefanchuk – public page Пятница, 9 октября 2020 г.

Перехід на зимовий час 2020

Переводити годинники на зимовий час в Україні будуть о 4.00 ночі з 24 на 25 жовтня, з суботи на неділю.

Крутити стрілки годинника потрібно на годину назад. Це означає, що поспати можна буде на годину довше.

Фото: Unsplash

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