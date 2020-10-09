Украина планирует использовать плазму крови с антителами для лечения Сovid-19

Украина будет производить иммуноглобулины из плазмы крови с антителами к коронавирусу Covid-19.

Соответствующее постановление утвердил Кабинет министров: документ будет доработан в пятницу, 10 октября.

— В случае успешного прохождения клинических испытаний препарат будет нацелен на лечение больных коронавирусом в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, плазма будет передана отечественным производителям лекарств.

Постановление правительства утвердило механизм реализации экспериментального проекта по заготовке специфической гипериммунной плазмы крови с антителами к коронавирусу.

После заготовки плазмы будет происходить переработка и изготовление гипериммунных иммуноглобулинов.

Частные лаборатории тестировать на Covid-19 бесплатно

На заседании 9 октября Кабмин решил утвердить проведение бесплатного Covid-тестирования в частных лабораториях Украины.

Для внедрения такой инициативы было выделено почти 261 млн гривен.

Как обьяснил Максим Степанов, эти средства удалось сэкономить в результате процесса закупки.