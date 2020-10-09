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Факти / Україна / Суспільство

Україна планує використовувати плазму крові з антитілами для лікування Сovid-19

Україна виготовлятиме імуноглобуліни з плазми крові з антитілами до коронавірусу Covid-19.

Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів: документ буде доопрацьовано у п’ятницю, 10 жовтня.

– У випадку успішного проходження клінічних випробувань препарат буде націлено на лікування хворих на коронавірус у важкому стані, – йдеться у повідомленні.

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, плазму буде передано вітчизняним виробникам ліків.

Постанова уряду затвердила механізм реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічною гіперімунною плазми крові з антитілами до коронавірусу.

Після заготівлі плазми відбуватиметься переробка та виготовлення гіперімунних імуноглобулінів.

Приватні лабораторії тестуватимуть на Covid-19 безкоштовно

На засіданні 9 жовтня Кабмін вирішив затвердити проведення безкоштовного Covid-тестування у приватних лабораторіях України.

Для впровадження такої ініціативи було виділено майже 261 млн гривень.

Як пояснив Максим Степанов, ці кошти вдалося зекономити внаслідок процесу закупівлі.

Фото: Dreamstime

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