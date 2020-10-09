Частные лаборатории будут тестировать на Covid-19 бесплатно

Сдать бесплатный тест на коронавирус украинцы смогут в частных лабораториях.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.

Для проведения бесплатного Covid-тестирования правительство выделило почти 260 млн 889 тыс. гривен.

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Как обьяснил Максим Степанов, эти средства удалось сэкономить в результате процесса закупки.

Кроме этого, в ближайшее время частные лаборатории получат дофинансирование 160 млн 898 тыс. на закупку дополнительного лабораторного оборудования и всех необходимых материалов для проведения ПЦР-тестирования, таким образом увеличив их ежедневное количество в Украине.

Повышение выплат для медиков, которые лечат пациентов с Covid-19

На заседании 9 октября Кабмин решил ввести коэффициенты для повышения зарплаты медикам, которые работают с пациентами, больными коронавирусом.

Планируются надбавки врачам в размере 70% должностного оклада, медсестрам — 50% минимальной зарплаты, младшему медперсоналу — 25%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что чем больше у врача пациентов, тем больше будут выплаты.