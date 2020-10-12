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Факты / Украина / Общество

Дистанционное обучение может начаться раньше: Кличко о работе школ и каникулах в Киеве

Виталий Кличко рассказал, как карантин в Киеве повлияет на работу школ и детских садов.

По состоянию на понедельник, 12 октября, коронавирусом в Киеве болеют 480 школьников и 359 педагогов.

В связи с этим 502 класса и четыре школы в столице закрыты на карантин.

— Я не исключаю, что в условиях ухудшения эпидситуации школьников придется отправить на дистанционное обучение раньше, — заявил мэр города.

Из-за обнаруженных случаев Covid-19 в садиках на карантин закрыты 67 детских групп.

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Сейчас детсады и школы Киева продолжают работать по определенному регламенту. Однако директора учебных заведений уже получили рекомендации о начале осенних каникул несколько раньше.

— Сегодня школы могут самостоятельно определять и планировать расписание каникул, но город уже направил рекомендации руководителям учебных заведений о том, чтобы начать осенние каникулы раньше, с 21 октября.

Виталий Кличко добавил, что это необходимо в связи с местными выборами 2020, которые предусматривают создание избирательных участков преимущественно в школах.

Киев в оранжевой карантинной зоне

Начиная с 12 октября, в Украине обновили карантинное зонирования: столица оказалась в оранжевой зоне, а в красную зону вошли город Канев Черкасской области и город Сумы.

Следующее обновление зонирования произойдет 25 октября.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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