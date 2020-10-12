Віталій Кличко розповів, як карантин у Києві вплине на роботу шкіл та дитсадочків.

Станом на понеділок, 12 жовтня, на коронавірус у Києві хворіють 480 школярів та 359 педагогів.

У зв’язку з цим 502 класи та чотири школи у столиці зачинено на карантин.

– Я не виключаю, що за умов погіршення епід ситуації, школярів доведеться відправити на дистанційне навчання раніше, – заявив мер міста.

Через виявлені випадки Covid-19 у садочках на карантин зачинено 67 дитячих груп.

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Наразі дитсадки та школи Києва продовжують працювати за визначеним регламентом. Проте директори навчальних закладів вже отримали рекомендації щодо початку осінніх канікул дещо раніше.

– Сьогодні школи можуть самостійно визначати і планувати розклад канікул, але місто вже надіслало рекомендації керівникам навчальних закладів про те, щоб розпочати осінні канікули раніше, з 21 жовтня.

Віталій Кличко додав, що це необхідно у зв’язку з місцевими виборами 2020, які передбачають створення виборчих дільниць переважно у школах.

Київ у помаранчевій карантинній зоні

Починаючи з 12 жовтня, в Україні оновили карантинне зонування: столиця опинилася у помаранчевій зоні, а до червоної зони увійшли місто Канів Черкаської області та місто Суми.

Наступне оновлення зонування відбудеться 25 жовтня.