Не понимает, что с ним произошло: Балуха переводят в нейрохирургию

Бывшего политзаключенного Владимира Балуха после более месяца пребывания в реанимации перевели в другое отделение.
Об этом в Facebook сообщила депутат Ирина Геращенко.
— Действительно хорошие новости от врачей: Володю сегодня наконец-то переводят в нейрохирургию.
Владимир Балух еще не до конца оправился после нападения: по словам Геращенко, он не понимает, что произошло и где он находится.
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Отмечается, что из-за высокой опасности Covid-19 посещать Балуха пока запрещается.
Нападение на Владимира Балуха
Ночью 8 сентября жестоко избили Владимира Балуха, украинского активиста и бывшего политзаключенного.
Уже через десять дней полиция задержала подозреваемого в нападении на Балуха: его арестовали на 2 месяца без права залога.
Причиной избиения мог стать словесный конфликт, под влиянием которого преступник ударил Балуха с ноги в голову.