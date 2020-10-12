Не розуміє, що з ним сталося: Балуха переводять в нейрохірургію

Колишнього політв’язня Володимира Балуха після понад місяця перебування в реанімації перевели до іншого відділення.
Про це у Facebook повідомила депутат Ірина Геращенко.
– Дійсно хороші новини від лікарів: Володю сьогодні нарешті переводять в нейрохірургію.
Володимир Балух ще не до кінця оговтався після нападу: за словами Геращенко, він не розуміє, що сталося і де він перебуває.
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Зазначається, що через високу небезпеку Covid-19 відвідувати Балуха поки що забороняється.
Напад на Володимира Балуха
Вночі 8 вересня жорстоко побили Володимира Балуха, українського активіста та колишнього політв’язня.
Вже за десять днів поліція затримала підозрюваного у нападі на Балуха: його заарештували на 2 місяці без права застави.
Причиною побиття міг стати словесний конфлікт, під впливом якого злочинець вдарив Балуха з ноги в голову.