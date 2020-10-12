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Факти / Україна / Політика

Не розуміє, що з ним сталося: Балуха переводять в нейрохірургію

Колишнього політв’язня Володимира Балуха після понад місяця перебування в реанімації перевели до іншого відділення.

Про це у Facebook повідомила депутат Ірина Геращенко.

– Дійсно хороші новини від лікарів: Володю сьогодні нарешті переводять в нейрохірургію.

Володимир Балух ще не до кінця оговтався після нападу: за словами Геращенко, він не розуміє, що сталося і де він перебуває.

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Зазначається, що через високу небезпеку Covid-19 відвідувати Балуха поки що забороняється.

Напад на Володимира Балуха

Вночі 8 вересня жорстоко побили Володимира Балуха, українського активіста та колишнього політв’язня.

Вже за десять днів поліція затримала підозрюваного у нападі на Балуха: його заарештували на 2 місяці без права застави.

Причиною побиття міг стати словесний конфлікт, під впливом якого злочинець вдарив Балуха з ноги в голову.

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