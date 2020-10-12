Студентів не будуть примусово виселяти з гуртожитків на час канікул, попри те, що саме гуртожитки є одним із місць потенційної небезпеки поширення коронавірусу.

Про це написав у своєму Telegram-каналі тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

– Запевняю, що ніхто не буде примусово виселяти вас (студентів, – Ред.) із гуртожитків, і я обов’язково буду наголошувати щодо цієї позиції на засіданнях комісії ТЕБ та НС і уряду.

За словами очільника міністерства, багато студентів вже працюють і їм важливо зберегти своє робоче місце.

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В офіційному документі МОН буде лише рекомендація щодо від’їзду з гуртожитків (окрім дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; студентів з тимчасово окупованих територій, червоних карантинних зон та інших) із зобов’язанням адміністрацій ЗВО щодо збереження місця проживання студентів.

Дистанційне навчання у ВНЗ

В Україні готуються ввести дистанційне навчання у вищих навчальних закладах через поширення коронавірусу.

Через це студентам доведеться залишити свої гуртожитки.

Шкарлет наголосив, що вважає за необхідне повернення коштів за проживання студентам, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року.