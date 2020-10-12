Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттерриш заявил, что этот век может быть последним для всего человечества из-за глобального потепления.

Гуттерриш утверждает, что глобальное потепление угрожает существованию человеческой цивилизации.

— Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нынешний век может стать последним для человечества. Миллиарды людей во всем мире уже страдают от нашей бездеятельности. Из-за укоренившейся зависимости от ископаемого топлива мы топчемся на месте. Глобальные климатические изменения вызывают беспрецедентные лесные пожары, интенсивные и частые циклоны, наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления, — сказал глава ООН.

Он добавил, что от климатического кризиса не застрахована ни одна страна. Больше всего от изменений климата страдают бедные и уязвимые слои населения, которые в последнюю очередь имеют отношение к возникновению этих проблем.

Генсек поделился статистикой, согласно которой последние 25 лет более половины выбросов углерода в атмосферу пришлось на самые богатые страны мира. На беднейшие всего 7%.

— Мы все еще можем построить более безопасный, справедливый и устойчивый мир, но действовать нужно быстро, — добавил Гутерриш.

Он призвал правительства всех стран придерживаться такого плана:

приоритетные инвестиции в “зеленые” рабочие места;

отказ от поддержки отраслей промышленности, загрязняющих окружающую среду;

прекращение субсидирования предприятий, занимающихся добычей и переработкой ископаемого топлива;

учет климатических рисков при принятии любых финансовых и политических решений;

глобальное сотрудничество в духе взаимопомощи и солидарности;

помощь государствам, которые оказались в отстающих в борьбе за здоровый климат на планете.

Как глобальное потепление повлияло на Украину

Центральная геофизическая лаборатория определила, что больше всего глобальное потепление повлияло на Киев и Чернигов. За последний 30 лет температура воздуха возросла на 1,6°С тепла.

В Черновцах температура выросла на 1,5°С, в Харькове, Виннице — на 1,4°С. В Одессе жарче сейчас на 1,3°С, в Днепре и Херсоне на 1,2°С.

Источник: Новости ООН