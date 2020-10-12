Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттерриш заявил, что этот век может быть последним для всего человечества из-за глобального потепления.
Гуттерриш утверждает, что глобальное потепление угрожает существованию человеческой цивилизации.
— Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нынешний век может стать последним для человечества. Миллиарды людей во всем мире уже страдают от нашей бездеятельности.
Из-за укоренившейся зависимости от ископаемого топлива мы топчемся на месте. Глобальные климатические изменения вызывают беспрецедентные лесные пожары, интенсивные и частые циклоны, наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления, — сказал глава ООН.
Он добавил, что от климатического кризиса не застрахована ни одна страна. Больше всего от изменений климата страдают бедные и уязвимые слои населения, которые в последнюю очередь имеют отношение к возникновению этих проблем.
Генсек поделился статистикой, согласно которой последние 25 лет более половины выбросов углерода в атмосферу пришлось на самые богатые страны мира. На беднейшие всего 7%.
— Мы все еще можем построить более безопасный, справедливый и устойчивый мир, но действовать нужно быстро, — добавил Гутерриш.
Он призвал правительства всех стран придерживаться такого плана:
- приоритетные инвестиции в “зеленые” рабочие места;
- отказ от поддержки отраслей промышленности, загрязняющих окружающую среду;
- прекращение субсидирования предприятий, занимающихся добычей и переработкой ископаемого топлива;
- учет климатических рисков при принятии любых финансовых и политических решений;
- глобальное сотрудничество в духе взаимопомощи и солидарности;
- помощь государствам, которые оказались в отстающих в борьбе за здоровый климат на планете.
Как глобальное потепление повлияло на Украину
Центральная геофизическая лаборатория определила, что больше всего глобальное потепление повлияло на Киев и Чернигов. За последний 30 лет температура воздуха возросла на 1,6°С тепла.
В Черновцах температура выросла на 1,5°С, в Харькове, Виннице — на 1,4°С. В Одессе жарче сейчас на 1,3°С, в Днепре и Херсоне на 1,2°С.
Источник: Новости ООН