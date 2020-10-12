Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттерріш заявив, що це століття може бути останнім для всього людства через глобальне потепління.

Гуттерріш стверджує, що глобальне потепління загрожує існуванню людської цивілізації.

– Якщо ми не почнемо діяти прямо зараз, нинішнє століття може стати останнім для людства. Мільярди людей в усьому світі вже страждають від нашої бездіяльності. Через вкорінену залежність від викопного палива ми тупцюємо на місці. Глобальні кліматичні зміни викликають безпрецедентні лісові пожежі, інтенсивні і часті циклони, повені, посухи та інші екстремальні погодні явища, — сказав очільник ООН.

Він додав, що від кліматичної кризи не застрахована жодна країна. Найбільше від змін клімату страждають бідні та вразливі верстви населення, які в останню чергу мають відношення до виникнення цих проблем.

Генсек поділився статистикою, за останні 25 років більше половини викидів вуглецю в атмосферу припало на найбагатші країни світу. На найбідніші всього 7%.

– Ми досі можемо побудувати більш безпечний, справедливий і сталий світ, але діяти потрібно швидко, — додав Гутерріш.

Він закликав уряди всіх країн дотримуватися такого плану:

пріоритетні інвестиції в “зелені” робочі місця;

відмова від підтримки галузей промисловості, що забруднюють навколишнє середовище;

припинення субсидування підприємств, які займаються видобутком і переробкою викопного палива;

облік кліматичних ризиків під час ухвалення будь-яких фінансових і політичних рішень;

глобальна співпраця в дусі взаємодопомоги і солідарності;

допомога державам, які відстають в боротьбі за здоровий клімат на планеті.

Як глобальне потепління вплинуло на Україну

Центральна геофізична лабораторія визначила, що найбільше глобальне потепління вплинуло на Київ та Чернігів. За останні 30 років температура повітря зросла на 1,6°С тепла.