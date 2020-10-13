Арсенальную площадь должны озеленить этой осенью

Как удалось выяснить нашему изданию, в рамках реконструкции площади возле столичной станции метро Арсенальная до конца текущей осени высадят новые деревья.

В период с 28 сентября по 6 октября КРБП Зеленстрой были удалены деревья на площади у станции метро Арсенальная в соответствии с согласованным проектом реконструкции площади. На их месте будут высажены молодые деревья и другие зеленые насаждения, — сообщили нашему корреспонденту.

Проектом предусмотрена высадка сосен, берез и рябин, гортензий и эхинацеи, пенисетума и проса. Растения разместят таким образом, чтобы открыть фасад памятника архитектуры национального значения — здания комендатуры со старинными Никольскими воротами.

Сами же ворота также планируют восстановить в этом году. Это памятник фортификационной архитектуры, главный въезд на территорию Новой Печерской крепости. Построены ворота в 1846-1850 гг. по проекту архитектора П. Таманского.

Восстановление фасада здания комендатуры и ворот будет осуществлено в рамках концепции сохранения и развития этого ансамбля, который все эти годы находился в запущенном состоянии.

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