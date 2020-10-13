Арсенальну площу озеленять цієї осені

Як вдалося з’ясувати нашому виданню, у межах реконструкції площі біля столичної станції метро Арсенальна до кінця поточної осені висадять нові дерева.

В період з 28 вересня по 6 жовтня КРБП Зеленбуд було видалено дерева на площі біля станції метро Арсенальна згідно з погодженим проектом реконструкції площі. На їхньому місці будуть висаджені молоді дерева та інші зелені насадження, – повідомили нашому кореспондентові.

Проектом передбачена висадка сосен, берез і горобин, гортензій та ехінацеї, пенісетуму та проса. Рослини розташують таким чином, щоб відкрити фасад пам’ятки архітектури національного значення – будівлі комендатури зі старовинною Микільською брамою.

Саму ж браму також заплановано відновити цього року. Це пам’ятник фортифікаційної архітектури, головний в’їзд на територію Нової Печерської фортеці. Споруджено браму в 1846-1850 рр. за проектом архітектора П. Таманського.

Відновлення фасаду будівлі комендатури та брами буде здійснено в межах концепції збереження та розвитку цього ансамблю, який упродовж років перебував у занедбаному стані.

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