Всенародный опрос в день местных выборов 25 октября не может быть репетицией референдума. А его финансирование не будет проходить за счет государственных средств.

Об этом на брифинге заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, Рада не предусмотрела дополнительных средств на опрос и не было законов, которые позволяли бы его провести с привлечением Центральной избирательной комиссии.

— Это может происходить за пределами избирательного участка, как любая другая инициатива … как экзит-пол, — отметил Разумков.

По его мнению, нельзя называть этот опрос репетицией референдума.

— Если мы говорим о репетиции, я думаю, при всем уважении к коллегам, это не может быть репетицией. Потому референдум — это четко определенное законом мероприятие. На сегодня у нас есть закон о народовластии, который в будущем будет определять, как будут проходить референдумы, — подчеркнул Разумков.

Он также отметил, что опрос некорректно сравнивать с референдумом, поскольку тогда можно было бы проводить параллели между референдумом и экзит-поллом или любым другим опросам общественного мнения.

Утром 13 октября Владимир Зеленский обратился к украинцам и сообщил, что планирует добавить в бюллетень на местные выборы 2020 пять важных вопросов.

По оценкам экспертов, вероятно, речь идет о проведении референдума в день выборов.

Содержание пяти вопросов пока не разглашается.