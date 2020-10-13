Зеленский призвал прийти на выборы и анонсировал пять вопросов в бюллетене

Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам с призывом прийти на местные выборы 25 октября.

Кроме этого президент анонсировал пять важных вопросов, ответы на которые должен дать каждый.

Зеленский сказал, что написание его предвыборной программы было демоверсией народовластия, но сейчас парламент готовится закрепить это на законодательном уровне (вероятно, речь идет о проведении референдума, — Ред.)

— Право народа Украины на собственное мнение — священное и ничто не мешает нам поговорить откровенно. 25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов, — подчеркнул президент.

Местные выборы 2020: вопросы и ответы

25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы, на которых будут избираться региональные главы и депутаты.

Факты ICTV собрали главные вопросы и ответы о местных выборах 2020, в частности, как правильно заполнить бюллетени и повлияют зоны карантина в Украине на избирательный процесс.