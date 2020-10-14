Всенародне опитування в день місцевих виборів 25 жовтня не може бути репетицією референдуму. А його фінансування не буде проходити за рахунок державних коштів.

Про це на брифінгу заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

За його словами, Рада не передбачила додаткових коштів на опитування і не було законів, які дозволяли б його провести із залученням Центральної виборчої комісії.

– Це може відбуватися за межами виборчої дільниці, як будь-яка інша ініціатива… як екзит-пол, – зазначив Разумков.

На його думку, не можна називати це опитування репетицією референдуму.

– Якщо ми говоримо про репетицію, я думаю, при всій повазі до колег, це не може бути репетицією. Бо референдум – це чітко визначений законом захід. Станом на сьогодні у нас є закон про народовладдя, який в майбутньому визначатиме, як проходитимуть референдуми, – підкреслив Разумков.

Він також зазначив, що опитування некоректно порівнювати з референдумом, оскільки тоді можна було б проводити паралелі між референдумом і екзит-поллом або будь-яким іншим опитуванням громадської думки.

Вранці 13 жовтня Володимир Зеленський звернувся до українців та повідомив, що планує додати до бюлетня на місцеві вибори 2020 п’ять важливих запитань.

За оцінками експертів, ймовірно, йдеться про проведення референдуму у день виборів.

Зміст п’яти запитань поки що не розголошується.