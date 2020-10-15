Киевский апелляционный суд оставил под стражей обвиняемых по делу о гибели херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Тем самым суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и экс-помощнику депутата Херсонского совета Алексею Левину.

— По результатам апелляционного рассмотрения, решение Днепровского районного суда города Киева от 20 августа 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты, представленные в интересах обвиняемых М. и Л. — без удовлетворения, — сообщили в суде.

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Обвинительный акт прокуратура направила в суд 28 июля.

Дело Гандзюк

На херсонскую активистку Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года и облили кислотой. В больнице она пробыла три месяца, но от полученных ожогов умерла 4 ноября.

В июне 2019 год суд приговорил к лишению свободы пятерых исполнителей убийства, которые признали свою вину.

Источник: Киевский апелляционный суд