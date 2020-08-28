Убийство Гандзюк: прокурор рассказал, кто предложил облить активистку кислотой

Идея облить активистку Екатерину Гандзюк серной кислотой принадлежала председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и экс-помощнику депутата Херсонского облсовета Алексею Левину.

Об этом после заседания суда сообщил прокурор Андрей Синюк.

— Мы настаиваем на том, что обвиняемые Мангер и Левин заказали именно обливание Екатерины Гандзюк серной кислотой, что и было сделано исполнителями этого преступления. Именно эти действия, заказанные обвиняемыми, привели к смерти потерпевшей.

По словам прокурора, Мангер и Левин предложили исполнителям два возможных способа нанесения телесных повреждений. Первый заключался в том, чтобы переломить ей руки и ноги, второй — облить серной кислотой.

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За выполнение заказа исполнители получили $5 тыс. Сергей Торбин, как организатор исполнителей преступления, взял себе $500, а остальную сумму распределил поровну между исполнителями, за исключением небольшой части денег, потраченной на приобретение мобильных телефонов и серной кислоты.

Дело Гандзюк

На херсонскую активистку Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года и облили кислотой. В больнице она пробыла три месяца, но от полученных ожогов умерла 4 ноября.

В июне 2019 год суд приговорил к лишению свободы пятерых исполнителей убийства, которые признали свою вину.

В июле этого года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата облсовета Алексея Левина по факту заказа и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Следователи установили, что они по предварительному сговору организовали нанесение тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшей.