Київський апеляційний суд залишив під вартою обвинувачених у справі щодо загибелі херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Цим самим суд відхилив клопотання захисту про зміну запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру й екс-помічнику депутата Херсонської ради Олексію Левіну.

– За результатом апеляційного розгляду, ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 20 серпня 2020 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту, подані в інтересах обвинувачених М. та Л. – без задоволення, – повідомили в суді.

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Обвинувальний акт прокуратура направила до суду 28 липня.

Справа Гандзюк

На херсонську активістку Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року і облили кислотою. У лікарні вона пробула три місяці, але від отриманих опіків померла 4 листопада 2018.

У червні 2019 року суд ув’язнив п’ятьох виконавців вбивства, які визнали свою провину.

Джерело: Київський апеляційний суд