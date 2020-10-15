В Киеве школьные каникулы начнутся на следующей неделе. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко во время брифинга.

— Что касается учебного процесса в столице, то на каникулы столичные школьники пойдут с 21 октября, — отметил он.

В то же время Кабмин рекомендовал отправить школьников на каникулы с 15 по 30 октября. Также премьер-министр Денис Шмыгаль не исключал, что после этого возможен перевод всех на дистанционное обучение.

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Накануне временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет призвал учебные заведения перейти в режим дистанционного обучения в течение двух следующих недель.

Однако он отметил, что вопрос организации обучения должен решаться на местах.

Но, по словам главы МОН, самое главное сейчас — не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей.