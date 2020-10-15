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Факти / Україна / Суспільство

У Києві школи йдуть на канікули 21 жовтня – Кличко

У Києві шкільні канікули розпочнуться наступного тижня. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко під час брифінгу.

– Що стосується навчального процесу в столиці, то на канікули столичні школярі підуть з 21 жовтня, – зазначив він.

Водночас Кабмін рекомендував відправити школярів на канікули з 15 по 30 жовтня. Також прем’єр-міністр Денис Шмигаль не виключав, що після цього можливе переведення всіх на дистанційне навчання.

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Напередодні тимчасово виконувач обов’язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет закликав заклади освіти перейти у режим дистанційного навчання впродовж двох наступних тижнів.

Однак він наголосив, що питання організації навчання має вирішуватись на місцях.

За словами очільника МОН, найголовніше зараз – не допустити стрімкого поширення коронавірусу та зберегти здоров’я людей.

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