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Факты / Украина

Дело Гандзюк: суд признал Павловского виновным и назначил наказание

Приморский райсуд Одессы признал Игоря Павловского виновным в сокрытии преступления против херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом объявил судья Дмитрий Осик на сегодняшнем судебном заседании.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако из-за того, что он пошел на сделку его освободили от отбывания этого срока с испытательным сроком на 1 год.

— Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления и просил суд утвердить соглашение о признании виновности между ним и прокурором, — отметили в Офисе генпрокурора.

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Ходатайство о взыскании с Павловского морального вреда в размере 500 тыс. грн оставили без рассмотрения по просьбе истцов.

Дело Гандзюк

На херсонскую активистку Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года и облили кислотой. В больнице она пробыла три месяца, но от полученных ожогов умерла 4 ноября.

В июне 2019 год суд приговорил к лишению свободы пятерых исполнителей убийства, которые признали свою вину.

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