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Факти / Україна

Справа Гандзюк: суд визнав Павловського винним та призначив покарання

Приморський райсуд Одеси визнав Ігоря Павловського винним у приховуванні злочину проти херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це оголосив суддя Дмитро Осік на сьогоднішньому судовому засіданні.

Суд призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Однак через те, що він пішов на угоду його звільнили від відбування цього терміну з іспитовим строком на 1 рік.

– Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину та просив суд затвердити угоду про визнання винуватості між ним та прокурором, – зазначили в Офісі генпрокурора.

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Клопотання про стягнення з Павловського моральної шкоди у розмірі 500 тис. грн залишили без розгляду на прохання позивачів.

Справа Гандзюк

На херсонську активістку Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року і облили кислотою. У лікарні вона пробула три місяці, але від отриманих опіків померла 4 листопада 2018.

У червні 2019 року суд ув’язнив п’ятьох виконавців вбивства, які визнали свою провину.

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