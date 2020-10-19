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Факты / Украина

Ходит и постепенно восстанавливается: первое фото Балуха из больницы

Состояние Владимира Балуха улучшилось, он находится в нейрохирургическом отделении.

Об этом сообщила сообщила нардеп от Европейской солидарности Ирина Геращенко.

По ее словам, Балух начинает постепенно восстанавливаться, разгадывает кроссворды и пытается читать.

Читайте: Не понимает, что с ним произошло: Балуха переводят в нейрохирургию

По словам врачей, в Балуха наблюдается положительная динамика. К нему позволили пропускать посетителей.

Избиение активиста Владимира Балуха

В начале сентября Владимира Балуха избили в Киеве на Гидропарке. Из-за словесного конфликта неизвестный ударил его в голову с ноги. Из-за тяжелой травмы Балуха прооперировали.

Следствия показало, что нападающим был 32-летний киевлянин. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права на залог.

Бывший политзаключенный Балух больше месяца находился в реанимации, подключенный к аппарату ИВЛ. 12 октября его перевели в нейрохирургию.

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