Состояние Владимира Балуха улучшилось, он находится в нейрохирургическом отделении.

Об этом сообщила сообщила нардеп от Европейской солидарности Ирина Геращенко.

По ее словам, Балух начинает постепенно восстанавливаться, разгадывает кроссворды и пытается читать.

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По словам врачей, в Балуха наблюдается положительная динамика. К нему позволили пропускать посетителей.

Избиение активиста Владимира Балуха

В начале сентября Владимира Балуха избили в Киеве на Гидропарке. Из-за словесного конфликта неизвестный ударил его в голову с ноги. Из-за тяжелой травмы Балуха прооперировали.

Следствия показало, что нападающим был 32-летний киевлянин. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права на залог.

Бывший политзаключенный Балух больше месяца находился в реанимации, подключенный к аппарату ИВЛ. 12 октября его перевели в нейрохирургию.