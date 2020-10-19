Стан Володимира Балуха покращився, він перебуває у нейрохірургічному відділені.

Про це повідомила повідомила нардеп від Європейської солідарності Ірина Геращенко.

За її словами, Балух починає поступово відновлюватись, розгадує кросворди та намагається читати.

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За словами лікарів, у Балуха спостерігається позитивна динаміка. До нього дозволили пропускати відвідувачів.

Побиття активіста Володимира Балуха

На початку вересня Володимира Балуха побили у Києві на Гідропарку. Через словесний конфлікт невідомий вдарив його в голову з ноги. Через тяжку травму Балуха прооперували.

Слідства виявило, що нападником був 32-річний киянин. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без права на заставу.

Колишній політв’язень Балух більше місяця перебував у реанімації, підключений до апарату ШВЛ. 12 жовтня його перевели до нейрохірургії.