Издательство Vivat приняло решение подавать апелляцию относительно запрета распространения книги Вахтанга Кипиани Дело Василия Стуса, тираж которой закончился в считанные минуты.

По словам издательства, заявление будет подано как только они получат полный текст решения суда.

Читайте: Суд запретил распространять книгу о Стусе без разрешения Медведчука

Кроме того, они отметили, какие именно фразы должны удалить из книги:

была возможность у Стуса выбрать “меньшее зло”. Однако остается фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук;

Медведчук на суде признал, что все “преступления”, якобы совершенные его подзащитным, заслуживают наказания;

он (имеется в виду Виктор Медведчук) фактически поддержал обвинения. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?;

распинал поэта (имеется в виду Василия Стуса) — предназначен государством адвокат Медведчук;

шестерка коммунистической системы Медведчук;

преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела … Боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?.

19 октября Дарницкий суд Киева принял решение частично удовлетворить иск Виктора Медведчука против историка Вахтанга Кипиани и издательства Vivat и запретить издание и распространение книги Дело Василия Стуса.

Суд признал, что книга является недостоверной и нарушающей личные неимущественные права Виктора Медведчука уважения к чести и достоинства, неприкосновенности деловой репутации.