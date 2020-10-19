PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Книгу о Стусе раскупили за считанные минуты после решения суда

Издательство Vivat приняло решение подавать апелляцию относительно запрета распространения книги Вахтанга Кипиани Дело Василия Стуса, тираж которой закончился в считанные минуты.

По словам издательства, заявление будет подано как только они получат полный текст решения суда.

Читайте: Суд запретил распространять книгу о Стусе без разрешения Медведчука

Кроме того, они отметили, какие именно фразы должны удалить из книги:

  • была возможность у Стуса выбрать “меньшее зло”. Однако остается фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук;
  • Медведчук на суде признал, что все “преступления”, якобы совершенные его подзащитным, заслуживают наказания;
  • он (имеется в виду Виктор Медведчук) фактически поддержал обвинения. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?;
  • распинал поэта (имеется в виду Василия Стуса) — предназначен государством адвокат Медведчук;
  • шестерка коммунистической системы Медведчук;
  • преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела … Боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?.

19 октября Дарницкий суд Киева принял решение частично удовлетворить иск Виктора Медведчука против историка Вахтанга Кипиани и издательства Vivat и запретить издание и распространение книги Дело Василия Стуса.

Суд признал, что книга является недостоверной и нарушающей личные неимущественные права Виктора Медведчука уважения к чести и достоинства, неприкосновенности деловой репутации.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка