Видавництво Vivat ухвалило рішення подавати апеляцію щодо заборони розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані Справа Василя Стуса, наклад якої закінчився за лічені хвилини.

За словами видавництва, заява буде подана як тільки вони отримають повний текст рішення суду.

Читайте: Суд заборонив поширювати книгу про Стуса без дозволу Медведчука

Окрім того, вони зазначили, які саме фрази повинні видалити з книги:

чи була можливість у Стуса обрати “менше зло”. Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук;

Медведчук на суді визнав, що всі “злочини”, нібито вчинені його підзахисним, заслуговують на покарання;

він (мається на увазі Віктор Медведчук) фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?;

розпинав поета (мається на увазі Василя Стуса) — призначений державою адвокат Медведчук;

шістка комуністичної системи Медведчук;

Злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи… Боявся КГБ чи просто завжди був циніком та аморальним типом?.

19 жовтня Дарницький суд Києві ухвалив рішення частково задовольнити позов Віктора Медведчука проти історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat та заборонити видання та поширення книги Справа Василя Стуса.

Суд визнав, що книга є недостовірною й такою, що порушує особисті немайнові права Віктора Медведчука на повагу до честі й гідності, недоторканності ділової репутації.