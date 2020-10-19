Дарницький районний суд Києва 19 жовтня ухвалив рішення щодо часткового задоволення позову депутата від партії Опозиційна платформа – За життя Віктора Медведчука проти історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання та поширення книги Справа Василя Стуса.

Суд визнав, що книга є недостовірною й такою, що порушує особисті немайнові права Віктора Медведчука на повагу до честі й гідності, недоторканності ділової репутації.

– Суд вирішив зобов’язати Кіпіані та видавництво Vivat видалити з книжки із розділів Кримінальна справа №5 Книга життя і смерті Василя Стуса та Чи вбивав адвокат Медведчук поета Василя Стуса інформацію про особу Медведчука, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, було заборонено автору книги та видавництву розповсюджувати надрукований тираж Справи Василя Стуса й подальше тиражування до усунення порушення особистого немайнового права Медведчука.

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Також за рішенням судді Вахтангу Кіпіані та видавництву Vivat забороняється поширювати, використовувати у ЗМІ інформацію, яка міститься у цих двох розділах.

Відповідне рішення набере чинності після закінчення строку на подання апеляційної справи. Впродовж 30 днів його можна оскаржити у Київському апеляційному суді.

16 жовтня було останнє судове засідання у цій справі. Тоді під будівлею суду зібрались десятки активістів на акції Захистимо Стуса! Медведчука – під трибунал.

Позов Медведчука було зареєстровано у вересні 2019 року. Він просив суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані Справа Василя Стуса. За його словами, у рукописі містились висловлювання, які не відповідають дійсності. Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

Йдеться про два розділи, у яких автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Василя Стуса у судовому процесі 1980 року.

Сама книга Вахтанга Кіпіані Справа Василя Стуса вийшла друком у травні 2019 року.

У ній зібрані головні документи з архіву колишнього КДБ, які пояснюють, як і за що судили українського дисидента. За словами Кіпіані, ця книжка не лише проливає світло на кримінальну справу, а й дає зрозуміти, якою Василь Стус був людиною.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.