Дарницкий районный суд Киева 19 октября принял решение о частичном удовлетворении иска депутата от партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктора Медведчука против историка Вахтанга Кипиани и издательства Vivat о запрете издания и распространения книги Дело Василия Стуса.
Суд признал, что книга является недостоверной и нарушающей личные неимущественные права Виктора Медведчука на уважение к чести и достоинства, неприкосновенности деловой репутации.
— Суд решил обязать Кипиани и издательство Vivat удалить из книги из разделов Уголовное дело №5 Книга жизни и смерти Василия Стуса и убивал ли адвокат Медведчук поэта Василия Стуса информацию о личности Медведчука, — говорится в сообщении.
Кроме того, было запрещено автору книги и издательству распространять напечатанный тираж Дела Василия Стуса и дальнейшее тиражирование до устранения нарушения личного неимущественного права Медведчука.
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Также по решению судьи Вахтангу Кипиани и издательству Vivat запрещается распространять, использовать в СМИ информацию, которая содержится в этих двух главах.
Соответствующее решение вступит в силу по истечении срока на подачу апелляционного дела. В течение 30 дней его можно обжаловать в Киевском апелляционном суде.
16 октября было последнее судебное заседание по этому делу. Тогда под зданием суда собрались десятки активистов на акции Защитим Стуса! Медведчука — под трибунал.
Иск Медведчука был зарегистрирован в сентябре 2019 года. Он просил суд запретить книгу журналиста и историка Вахтанга Кипиани Дело Василия Стуса. По его словам, в рукописи содержались высказывания, не соответствующие действительности. Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова.
Речь идет о двух разделах, в которых автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Василия Стуса на процессе 1980 года.
Сама книга Вахтанга Кипиани Дело Василия Стуса вышла в мае 2019 года.
В ней собраны ключевые документы из бывшего архива КГБ, которые объясняют, как и за что судили украинского диссидента. По словам Кипиани, эта книга не только проливает свет на уголовное дело, но и дает понять, каким Василий Стус был человеком.
Виктор Медведчук был государственным защитником украинского поэта Василия Стуса. Его часто обвиняют в нарушении адвокатской этики во время этого процесса. Сам он своей вины не признает.