Файеры и дымовые шашки под офисом Медведчука: полиция открыла дело

В Киеве задержали 17 активистов, устроивших акцию протеста у офиса главы ОПЗЖ Виктора Медведчука на Большой Васильковской.
Они жгли файеры, дымовые шашки, бросили петарду и несколько банок с краской на фасад здания.
Действия участников акции полиция квалифицировала как хулиганство — это ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
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Подозреваемым грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
Напомним ранее о взрыве возле офиса Виктора Медведчука в Киеве сообщили очевидцы, но позже полиция опровергла эту информацию.
Фото: Нацкорпус