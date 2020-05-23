Файеры и дымовые шашки под офисом Медведчука: полиция открыла дело

В Киеве задержали 17 активистов, устроивших акцию протеста у офиса главы ОПЗЖ Виктора Медведчука на Большой Васильковской.

Они жгли файеры, дымовые шашки, бросили петарду и несколько банок с краской на фасад здания.

Действия участников акции полиция квалифицировала как хулиганство — это ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

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Подозреваемым грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним ранее о взрыве возле офиса Виктора Медведчука в Киеве сообщили очевидцы, но позже полиция опровергла эту информацию.

Фото: Нацкорпус