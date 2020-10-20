На местные выборы придут более 60% избирателей — опрос

Более 60% избирателей готовы принять участие в местных выборах 25 октября. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы Рейтинг.

61% респондентов хотят прийти на выборы 2020, 18% пока не определились, 7% не уверены. 13% ответили, что скорее всего не будут участвовать.

В то же время среди опрошенных увеличился уровень позитивных ожиданий от выборов по сравнению с началом сентября.

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52% уверены, что ситуация в их местности не изменится. 6% считают, что она ухудшится. А 34% ответили, что ожидают позитивных изменений.

Опрос проводила социологическая группа Рейтинг 16-19 октября. Опросили пять тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,4%

Какие партии преодолеют барьер на местных выборах

Согласно данным соцопроса, пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах. Фаворитом респондентов стала партия Слуга народа — за нее будут голосовать 16,7% опрошенных.

13,5% избирателей могут отдать голос за Оппозиционную платформу — За жизнь, а 13,2% — депутатам Европейской солидарности.

Источник: Социологическая группа Рейтинг