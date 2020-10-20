На місцеві вибори прийдуть понад 60% виборців – опитування

Понад 60% виборців готові взяти участь у місцевих виборах 25 жовтня. Про це свідчать дані соціального опитування групи Рейтинг.

61% респондентів виявили бажання прийти на вибори 2020, 18% поки вагаються, 7% не впевнені. 13% відповіли, що ймовірніше не братимуть участь.

Водночас серед опитаних збільшився рівень позитивних очікувань від виборів порівняно з початком вересня.

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52% впевнені, що ситуація в їхній місцевості не зміниться. 6% вважають, що вона погіршиться. А 34% відповіли, що очікують позитивних змін.

Опитування проводила соціологічна група Рейтинг 16-19 жовтня. Опитали п’ять тис. респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 1,4%.

Які партії подолають бар’єр на місцевих виборах

Відповідно до даних соцопитування, п’ять партій зможуть подолати п’ятивідсотковий бар’єр на виборах. Фаворитом респондентів стала партія Слуга народу – за неї голосуватимуть 16,7% опитаних.

13,5% виборців можуть віддати голос за Опозиційну платформу – За життя, а 13,2% – депутатам Європейської солідарності.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг