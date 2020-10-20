Притула в тройке политиков с безупречной репутацией

Почти 68% украинцев не могут назвать ни одного политика с относительно безупречной репутацией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Чаще всего в качестве политика с безупречной репутацией украинцы называют действующего президента Владимира Зеленского — 12,2%. На втором месте — кандидат в мэры Киева от партии Голос Сергей Притула с полной поддержкой 9,2% опрошенных.

Значительно реже украинцы готовы ручаться за репутацию Дмитрия Разумкова (4,9%), Юрия Бойко (4,1%) и Петра Порошенко (3,7%).

Социологи также поинтересовались, с какой партией украинцы чаще всего ассоциируют коррупцию. Так, 49% респондентов называют партию Европейская солидарность, 32% — Батькивщину, 31% — ОПЗЖ. Также 71% респондентов не смогли назвать ни одной партии, которая, по их мнению, имела относительно безупречную репутацию.

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Опрос проводился с 8 по 15 октября. В нем приняли участие 1 009 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 73 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме АР Крым. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее мы писали, что независимо от результатов выборов 25 октября Сергей Притула планирует заниматься политикой.