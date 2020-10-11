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Факты / Украина / Политика

Независимо от результатов выборов: Притула не планирует покидать политику

Кандидат мэры Киева от партии Голос Сергей Притула заявляет, что планирует заниматься политикой независимо от результатов выборов 25 октября.

Об этом он рассказал во время встречи с избирателями в Днепровском районе Киева

— Если киевляне решат, что то положение дел, которое можно назвать фразой “крадет, но что-то делает”, — это норма жизни, то хорошо, мне придется с этим смириться и подчиниться воле громады. Заниматься политикой я планирую независимо от результатов столичных выборов. У меня есть большие планы и амбиции в этом плане, — отметил Сергей Притула.

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Он рассказал, что пока у него остается робота на ТВ, которая занимает около 40 дней в год, а в остальное время он планирует посвятить другим вещам.

Меня интересует, чтобы партия Голос после местных выборов не затихала, а развивалась, — добавил Притула.

Рейтинг Сергея Притулы

По результатам опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг в течение 4-9 сентября, за Сергея Притулу готовы проголосовать 9,8% киевлян, которые определились с кандидатом и планируют идти на выборы. Он занимает второе место, уступая лишь действующему мэру города Виталию Кличко.

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