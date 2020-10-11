Кандидат мэры Киева от партии Голос Сергей Притула заявляет, что планирует заниматься политикой независимо от результатов выборов 25 октября.

Об этом он рассказал во время встречи с избирателями в Днепровском районе Киева

— Если киевляне решат, что то положение дел, которое можно назвать фразой “крадет, но что-то делает”, — это норма жизни, то хорошо, мне придется с этим смириться и подчиниться воле громады. Заниматься политикой я планирую независимо от результатов столичных выборов. У меня есть большие планы и амбиции в этом плане, — отметил Сергей Притула.

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Он рассказал, что пока у него остается робота на ТВ, которая занимает около 40 дней в год, а в остальное время он планирует посвятить другим вещам.

Меня интересует, чтобы партия Голос после местных выборов не затихала, а развивалась, — добавил Притула.

Рейтинг Сергея Притулы

По результатам опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг в течение 4-9 сентября, за Сергея Притулу готовы проголосовать 9,8% киевлян, которые определились с кандидатом и планируют идти на выборы. Он занимает второе место, уступая лишь действующему мэру города Виталию Кличко.