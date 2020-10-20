Высокие шансы на успех: Зеленский о разработке украинской вакцины против Covid-19

Оригинальный украинский кандидат в вакцины против коронавируса можно начинать применять в клинических испытаниях.

Об этом сообщили в Офисе президента после совещания Зеленского с отечественными учеными, которые представили результаты доклинической фазы исследований.

Сроки проверки вакцины и процессы, связанные с подготовкой к производству будут обсуждаться после успешного прохождения всех фаз.

— Речь идет и о высоких шансах разработки нашей уникальной оригинальной украинской вакцины против Covid-19, и о первом шаге к тому, чтобы восстановить изготовление вакцин в Украине. Государство будет поддерживать изготовление этой вакцины, — сказал Владимир Зеленский.

Глава Минздрава Максим Степанов заверил, что министерство будет способствовать исследованию в прохождении всех фаз испытаний.

Также на совещании присутствовали главный санврач Виктор Ляшко, завкафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская.

Доктор медицинских наук Михаил Фаворов отметил, что в Украине так и не было скачка летальности по сравнению с ростом количества больных.

Украина будет производить лекарства против Covid-19

19 октября стало известно, что в Украине будут производить лекарство против коронавируса после завершения регистрации в экспертном центре при Минздраве.

Начиная с апреля, препарат фавипиравир внесен в протокол лечения коронавируса в Украине.

Производителем фавипиравира станет украинская фармацевтическая компания Микрохим.