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Факти / Україна / Суспільство

Високі шанси на успіх: Зеленський про розробку української вакцини проти Covid-19

Оригінальний український кандидат у вакцини проти коронавірусу можна починати застосовувати у клінічних випробуваннях.

Про це повідомили в Офісі президента після наради Зеленського з вітчизняними науковцями, які представили результати доклінічної фази досліджень.

Терміни перевірки вакцини та процеси, пов’язані з підготовкою до виробництва обговорюватимуться після успішного проходження всіх фаз.

Високі шанси на успіх: Зеленський про розробку української вакцини проти Covid-19

– Йдеться про високі шанси розробки нашої унікальної оригінальної української вакцини проти Covid-19, і про перший крок до того, щоб відновити виготовлення вакцин в Україні. Держава буде підтримувати виготовлення цієї вакцини, – сказав Володимир Зеленський.

Очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що міністерство буде сприяти дослідженню у проходженні всіх фаз випробувань.

Також на нараді були присутні головний санлікар Віктор Ляшко, завкафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовська.

Доктор медичних наук Михайло Фаворов зазначив те, що досі в Україні не було стрибка летальності порівняно зі зростанням кількості хворих.

Україна виготовлятиме ліки проти Covid-19

19 жовтня стало відомо, що в Україні виготовлятимуть ліки проти коронавірусу після завершення реєстрації в експертному центрі при МОЗ.

Починаючи з квітня, препарат фавіпіравір внесено до протоколу лікування коронавірусу в Україні.

Виробником фавіпіравіру стане українська фармацевтична компанія Мікрохім.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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