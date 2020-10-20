Високі шанси на успіх: Зеленський про розробку української вакцини проти Covid-19

Оригінальний український кандидат у вакцини проти коронавірусу можна починати застосовувати у клінічних випробуваннях.
Про це повідомили в Офісі президента після наради Зеленського з вітчизняними науковцями, які представили результати доклінічної фази досліджень.
Терміни перевірки вакцини та процеси, пов’язані з підготовкою до виробництва обговорюватимуться після успішного проходження всіх фаз.
– Йдеться про високі шанси розробки нашої унікальної оригінальної української вакцини проти Covid-19, і про перший крок до того, щоб відновити виготовлення вакцин в Україні. Держава буде підтримувати виготовлення цієї вакцини, – сказав Володимир Зеленський.
Очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що міністерство буде сприяти дослідженню у проходженні всіх фаз випробувань.
Також на нараді були присутні головний санлікар Віктор Ляшко, завкафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовська.
Доктор медичних наук Михайло Фаворов зазначив те, що досі в Україні не було стрибка летальності порівняно зі зростанням кількості хворих.
Україна виготовлятиме ліки проти Covid-19
19 жовтня стало відомо, що в Україні виготовлятимуть ліки проти коронавірусу після завершення реєстрації в експертному центрі при МОЗ.
Починаючи з квітня, препарат фавіпіравір внесено до протоколу лікування коронавірусу в Україні.
Виробником фавіпіравіру стане українська фармацевтична компанія Мікрохім.