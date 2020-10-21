Подсчет голосов на местных выборах 25 октября будут длительным. Такой прогноз сделали в Центральной избирательной комиссии на основании результатов симуляции подсчета голосов избирателей на избирательном участке, проведенной в сентябре.

В частности, определенные трудности возникли при заполнении протокола о подсчете голосов. Внесение сведений — полных названий 15 местных организаций политических партий и ФИО кандидатов в депутаты (пять местных организаций политических партий по семь кандидатов, пять — по девять кандидатов и пять — по 12 кандидатов) в один экземпляр протокола от руки длилось 1 час 40 мин.

Это при условии, что секретарю уже помогал другой член комиссии и диктовал инициалы кандидатов.

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Чтобы упростить процесс подсчета, ЦИК приняла постановление, согласно которому для уменьшения времени оформления протокола полные названия местных организаций партий и инициалы кандидатов напечатают.

Местные выборы 2020, во время которых украинцы будут выбирать региональных руководителей и депутатов, состоятся в воскресенье, 25 октября.

Что нужно знать о голосовании и как правильно заполнять бюллетени — читайте в материале.

Источник: ЦИК