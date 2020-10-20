Когда будут местные выборы в Украине
Местные выборы 2020 назначены на 25 октября. Их результаты должны быть обнародованы не позднее 6 ноября.
В течение трех недель с момента установления результатов также должны провести второй тур выборов городских глав. Он состоится в городах, где проживает более 75 тыс. избирателей.
Во второй тур будут выходить два кандидата на пост городского головы, за которых отдали больше всего голосов. Второе голосование не будет проводиться, если один из выдвиженцев наберет более 50% голосов.
Кого будем избирать
На местных выборах общины избирают региональную власть. Речь идет о сельских, поселковых, городских главах и депутатах местных, районных и областных советов.
Все они являются составными местной власти.
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Поскольку выбирать нужно будет многих кандидатов, то и бюллетеней вы получите несколько. По данным Гражданской сети ОПОРА, в большинстве населенных пунктов избиратели получат четыре бюллетеня для голосования за:
- депутатов горсовета;
- депутатов районного совета;
- депутатов областного совета,
- глав населенного пункта (городского, поселкового голову и т. д.).
Поскольку Верховная Рада внесла ряд изменений в Избирательный кодекс, то и голосовать придется несколько иначе.
Как заполнять бюллетени на местных выборах
Хотя бюллетени и будут несколько видоизмененными, их заполнение не должно стать проблемой для избирателей. Во время голосования за мэра необходимо будет лишь выбрать вашего кандидата и поставить в квадрате напротив его имени “+”, или другую отметку, которая определяет соответствующее волеизъявление.
По принципу голосования это похоже на выборы президента. Согласно информации ЦИК, недействительным бюллетень будет считаться, если избиратель проголосовал за более чем одного кандидата, не проголосовал ни за одного выдвиженца, или поставил отметку так, что невозможно установить содержание волеизъявления.
Больше всего вопросов возникает с бюллетенями, предназначенными для голосования за депутатов. Слева вы увидите название политической партии, за которую можно отдать свой голос, а справа — номера ее представителей. Минимум их будет пять, максимум — 12.
Проголосовать можно только за одну партию. В то же время, вы можете поддержать и конкретного кандидата, но только из этой партии, поставив соответствующий номер в списке партии в квадратике рядом.
Что это дает? Возможность поднять вашего кандидата из партии в списке. То есть не политсила будет решать кто первый попадет в городской, районный, областной совет, а избиратели.
— У конкретного кандидата появляется больше шансов продвинуться вверх в списке, если он наберет необходимое количество голосов. Тогда эти списки, будут действительно открытыми, где решение избирателя является ключевым, а не решение партии, — рассказывает председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.
Важно помнить, что отдать предпочтение можно только кандидату из партии, за которую вы проголосовали. То есть, если вы хотите увидеть городским депутатом кандидата А, то и голосовать нужно за партию, членом которой он является. И поставить рядом его номер.
По информации ЦИК, бюллетень будет считаться недействительным, если избиратель поставил только номер кандидата партии, но не проголосовал за нее, или проголосовал за несколько политсил.
Если номер кандидата от партии вписаны неразборчиво, или он стоит напротив названия другой партии, то будет считаться, что гражданин проголосовал за поддержку партии в полном составе и определенный ею порядок попадания кандидатов в местные органы.
Вы также можете не ставить номер кандидата от выбранной вами политсилы. Тогда также будет считаться, что вы поддержали ее в полном составе.
Что брать на избирательный участок
В документах, которые понадобятся для голосования, никаких изменений не произойдет. Проголосовать смогут все люди, достигшие 18-летнего возраста.
На избирательный участок нужно взять паспорт или другой документ, удостоверяющий вашу личность. Например, если вы проходите срочную службу, то вам понадобится военный билет, чтобы проголосовать.
На местных выборах 2020 будет одно новшество, но оно связано с пандемией коронавируса. Нужно взять с собой маску, чтобы не подвергать опасности других людей. Без нее вас могут и не пустить на участок.
Также желательно взять на избирательный участок собственную ручку. Конечно, будут ручки общего пользования, но так вы уменьшите количество контактных поверхностей для себя.
Ответственность за нарушения на выборах
В этом году ряд нарушений на выборах вывели из уголовной ответственности и перевели в разряд административных.
Теперь штрафовать будут людей, которые:
- будут нарушать тайну голосования на избирательном участке;
- будут уничтожать собственные бюллетени;
- будут выносить бюллетени за пределы избирательного участка с хулиганской или протестной целью;
- будут препятствовать осуществлению избирательных процедур.
Благодаря переводу соответствующих нарушений в категорию административных, правоохранители смогут документировать даже мелкие нарушения и передавать их в суд.
Кому сообщать о нарушениях на местных выборах
За возможными нарушениями избирательного процесса должны следить наблюдатели. Однако если вы заметили нарушение — зафиксируйте его на фото, видео и обратитесь в правоохранительные органы.
Можно как обратиться к полицейским, которые должны дежурить возле избирательных участков, так и по телефону 102.
Могу ли я голосовать, если у меня температура
Возможность голосовать на выборах лицам, которым исполнилось 18 лет, предусмотрена Конституцией. Это значит, что вам не могут запретить совершать волеизъявление, если вам исполнилось 18 лет.
Но из-за пандемии коронавируса приходится идти на определенные ограничения. Если температура вашего тела будет превышать 37,2° в день голосования, то вас перенаправят в отдельную кабину для голосования.
Также вы будете кидать бюллетень в отдельную урну. Ничего больше для вас не изменится.
Как голосовать на самоизоляции
Если во время местных выборов вы будете находиться на самоизоляции или в больнице, то все равно сможете проголосовать. В таком случае будет применяться процедура голосования по месту пребывания.
Для этого до 20.00 23 октября необходимо подать в участковую избирательную комиссию заявление в произвольной форме с просьбой проголосовать дома или в больнице и предоставить справку о болезни, которую можно взять у семейного врача.
В заявлении нужно указать:
- адрес;
- фамилию, имя и отчество;
- контактный телефон.
Отправлять документы желательно по почте на адрес вашей УИК, или попросить кого-то занести их. В день местных выборов к вам придут члены УИК и вы сможете проголосовать.
Могут ли отменить местные выборы из-за пандемии
В Украине не предусмотрена отмена выборов, в том числе и местных, из-за сложной эпидемиологической ситуации. То есть если ваша область попадет в красную зону карантина, голосование состоится.
Отменить местные выборы могут только если в стране или отдельных регионах введут военное или чрезвычайное положение.